Россия, Иран, Турция и ООН проведут переговоры по Сирии в Сочи 31 августа

Сочи, 30 июля. Представители России, Турции и Ирана проведут консультации с ООН по вопросу урегулирования кризиса в Сирии 31 июля в Сочи. Об этом сообщил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Утром состоятся плотные консультации в четырехстороннем формате - это три страны-гаранта и спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, после этого у нас будет встреча с оппозицией, которая, как вы знаете, тоже находится здесь», — заявил Лаврентьев​​​.

Напомним, 30 июля в Сочи стартовал десятый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в «астанинском» формате, который будет продолжаться два дня. Переговоры проходят под председательством стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция). В переговорах принимают участие делегации ООН, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции.