Меню
Новости Сирии
Россия, Иран, Турция и ООН проведут переговоры по Сирии в Сочи 31 августа
Новости Сирии
Россия, Иран, Турция и ООН проведут переговоры по Сирии в Сочи 31 августа
Следующая новость
Загрузка...

    Россия, Иран, Турция и ООН проведут переговоры по Сирии в Сочи 31 августа

    32

    Россия, Иран, Турция и ООН проведут переговоры по Сирии в Сочи 31 августа

    Сочи, 30 июля. Представители России, Турции и Ирана проведут консультации с ООН по вопросу урегулирования кризиса в Сирии 31 июля в Сочи. Об этом сообщил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

    «Утром состоятся плотные консультации в четырехстороннем формате - это три страны-гаранта и спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, после этого у нас будет встреча с оппозицией, которая, как вы знаете, тоже находится здесь», — заявил Лаврентьев​​​.

    Напомним, 30 июля в Сочи стартовал десятый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в «астанинском» формате, который будет продолжаться два дня. Переговоры проходят под председательством стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция). В переговорах принимают участие делегации ООН, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции.

     

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.