Вандалы осквернили могилу советского разведчика Николая Кузнецова во Львове

Киев, 30 июля. Неизвестные вандалы осквернили могилу Героя СССР Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове. Об атаке на захоронение советского разведчика сообщил в своем Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

Тут же он опубликовал фото с места происшествия. На снимке можно видеть, что злоумышленники нарисовали на могиле тризуб и написали слова «палач» и «враг УПА»1 (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ. – Прим. ФАН).

«Во Львове вновь осквернили могилу легендарного разведчика Николая Кузнецова: В этом, собственно, суть бандеровцев, способных воевать только с теми, кто не может ответить», — заметил Смирнов.

Местные СМИ со ссылкой на представителя регионального управления Нацполиции уточняют, что сейчас по данному факту ведется доследственная проверка. Личности вандалов устанавливается, по итогам проверки обещают принять процессуальное решение.

Украинский политолог Олег Соскин заявил, что акты вандализма на руку действующему президенту Украины, не исключив, что он может даже поддерживать их, отмечает «Газета.ру».

«Это даёт ему возможность собирать дивиденды с американцев, с европейской бюрократии, пугать их экстремистскими действиями — если его, Порошенко, не будет, такие силы придут к власти, а они неконтролируемы», — заявил специалист.

1 Организация запрещена на территории РФ.