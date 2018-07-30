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Россия призывает не блокировать возвращение беженцев в Сирию
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    Россия призывает не блокировать возвращение беженцев в Сирию

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    Россия призывает не блокировать возвращение беженцев в Сирию

    Москва, 30 июля. Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что возвращение беженцев в Сирию должно быть добровольным, однако блокировать его также нельзя.

    «Все мы прекрасно понимаем, что этот процесс должен быть добровольным, но одновременно не надо и препятствовать возвращению сирийских беженцев на родину и блокировать этот процесс искусственно», — отметил Лаврентьев.

    По его словам, оказание содействия в возвращении беженцев в Сирию также в интересах стран Европы.

    Отметим, что вопрос возвращения беженцев в Сирию обсуждается между странами-гарантами и с ООН в рамках десятого раунда переговоров в астанинском формате.

    Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что санкции западных стран против Дамаска мешают возвращению на территорию ближневосточного государства беженцев.

    Автор: Тимур Румянцев
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