МИД РФ назвал главное препятствие для возвращения беженцев в Сирию

Москва, 30 июля. Санкции западных стран против Дамаска мешают возвращению на территорию ближневосточного государства беженцев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Он отметил, что ограничительные меры, конечно, влияют и на экономику САР.

«Очень важный вопрос — реабилитация сирийской экономики, вопрос, как преодолеть однобокие западные санкции против Сирии, а это важно для решения [проблемы] возвращения беженцев в Сирию», — сказал Богданов.

Напомним, санкции против САР включают нефтяное эмбарго, ограничения на инвестиции, а также заморозку активов Центрального банка Сирии внутри ЕС. Посол России в Сирии Александр Кинщак в начале текущего года говорил, что санкции Запада и террористы бьют по народу САР примерно одинаково.

На прошлой неделе стало известно, что США ввели санкции за поставки электронного оборудования в Сирию. Под действие ограничительных мер попали в том числе граждане Китая, что вызвало резкую реакцию Пекина.