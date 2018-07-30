Лаврентьев рассказал о прогрессе в создании конституционного комитета Сирии

Сочи, 30 июля. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что в ходе десятого раунда переговоров по сирийскому урегулированию в «астанинском» формате в Сочи особое внимание уделяется формированию конституционной комиссии Сирии.

Лаврентьев напомнил, что шесть месяцев назад в Сочи состоялся конгресс сирийского национального диалога, на котором было принято решение о создании конституционной комиссии Сирии, отметив, что к настоящему моменту зафиксированы позитивные подвижки в этом вопросе.

Напомним, в конце января в Сочи состоялся конгресс национального диалога Сирии, по итогам которого была создана конституционная комиссия. В состав комиссии вошли представители сирийского правительства и оппозиции. Для работы над новой конституцией Сирии были созданы три комитета. В состав первого вошли 125 представителей правительства Сирии, во второй – 52 представителя оппозиции, третий комитет состоит из представителей других сирийских политических сил.