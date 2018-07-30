В РФ рассказали о контактах с США после встречи Путина и Трампа

Москва, 30 июля. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном после саммита в Хельсинки продолжаются, в том числе по линии военных.

«Контакты идут, естественно​​​. Вы знаете, что и по телефону разговаривал наш министр с госсекретарем США, контакты идут и по линии военных, естественно», — заявил Богданов в комментарии РИА Новости.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии состоялась полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Первую часть встречи главы лидеры двух стран провели в закрытом режиме. Позднее переговоры были продолжены в составе делегаций. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон могли бы взять на себя лидерство в урегулировании конфликта в Сирии, а также предпринять меры для создания условий, которые будут способствовать возвращению сирийских беженцев.