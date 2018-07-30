Меню
Политика
В РФ рассказали о контактах с США после встречи Путина и Трампа
Новости Сирии
Россия, Иран, Турция и ООН проведут переговоры по Сирии в Сочи 31 августа
Следующая новость
Загрузка...

    В РФ рассказали о контактах с США после встречи Путина и Трампа

    121

    В РФ рассказали о контактах с США после встречи Путина и Трампа

    Москва, 30 июля. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном после саммита в Хельсинки продолжаются, в том числе по линии военных.

    «Контакты идут, естественно​​​. Вы знаете, что и по телефону разговаривал наш министр с госсекретарем США, контакты идут и по линии военных, естественно», — заявил Богданов в комментарии РИА Новости.

    Напомним, 16 июля в столице Финляндии состоялась полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Первую часть встречи главы лидеры двух стран провели в закрытом режиме. Позднее переговоры были продолжены в составе делегаций. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон могли бы взять на себя лидерство в урегулировании конфликта в Сирии, а также предпринять меры для создания условий, которые будут способствовать возвращению сирийских беженцев.

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.