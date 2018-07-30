Меню
Общество
«Президент был прав»: Венедиктов объяснил уход из совета директоров «Эха Москвы»
Новости Сирии
Россия, Иран, Турция и ООН проведут переговоры по Сирии в Сочи 31 августа
Следующая новость
Загрузка...

    «Президент был прав»: Венедиктов объяснил уход из совета директоров «Эха Москвы»

    44

    «Президент был прав»: Венедиктов объяснил уход из совета директоров «Эха Москвы»

    Москва, 30 июля. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ушел из совета директоров радиостанции по причине кредита, о котором миноритариям было неизвестно. 

    По его словам, большинство совета директоров одобрило бюджет, который был внесен, но он сам голосовал против. Кроме того, в ходе рассмотрения бюджета выяснилось, что генеральный директор взял кредит в размере 48 млн рублей без «нашего разрешения», отметил Венедиктов.

    Несмотря на то, что данный кредит является возвратным, «это можно считать как финансирование в государственном банке», сказал журналист.

    В свою очередь, Венедиктов извинился перед президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее во время «Прямой линии» глава российского государства заявил, что компания «Газпром» финансирует «Эхо Москвы» и не вмешивается в ее редакционную политику.

    «То есть президент был прав, а я, возражая ему, член совета директоров, был не прав, — сказал Венедиктов. —  То есть президент лучше знает, что происходит в ЗАО «Эхо Москвы», чем я, главный редактор, член совета директоров и представитель миноритариев», передает РИА Новости.

    Радиостанция «Эхо Москвы» входит в крупнейший медиахолдинг «Газпром-медиа».  Ее новый совет директоров акционеры избрали после того, как глава холдинга Михаил Лесин ушел в отставку в 2015 году. 

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.