Лаврентьев подвел итоги первого дня переговоров по Сирии в Сочи

Сочи, 30 июля. Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев подвел итоги первого дня переговоров по САР в Сочи. По его словам, обсуждение проходит в конструктивном ключе.

«Они [переговоры] проходят в плановом, рабочем, конструктивном духе», — отметил Лаврентьев.

Он рассказал, что одним из основных вопросов первого дня переговоров стало обсуждение кандидатов в конституционную комиссию САР от сирийского гражданского общества.

Лаврентьев также напомнил, что сирийское правительство представило список своих кандидатов в первой половине июня, представители оппозиции — спустя месяц.

Напомним, проходящие в Сочи переговоры являются десятой встречей по Сирии в астанинском формате. Участие в переговорах принимают представители Дамаска и оппозиции САР, делегации Турции и Ирана и, конечно, России. ООН представляет спецпосланник генсека организации по САР Стаффан де Мистура.