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Лаврентьев подвел итоги первого дня переговоров по Сирии в Сочи
Новости Сирии
Россия, Иран, Турция и ООН проведут переговоры по Сирии в Сочи 31 августа
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    Лаврентьев подвел итоги первого дня переговоров по Сирии в Сочи

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    Лаврентьев подвел итоги первого дня переговоров по Сирии в Сочи

    Сочи, 30 июля. Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев подвел итоги первого дня переговоров по САР в Сочи. По его словам, обсуждение проходит в конструктивном ключе.

    «Они [переговоры] проходят в плановом, рабочем, конструктивном духе», — отметил Лаврентьев. 

    Он рассказал, что одним из основных вопросов первого дня переговоров стало обсуждение кандидатов в конституционную комиссию САР от сирийского гражданского общества.

    Лаврентьев также напомнил, что сирийское правительство представило список своих кандидатов в первой половине июня, представители оппозиции — спустя месяц.

    Напомним, проходящие в Сочи переговоры являются десятой встречей по Сирии в астанинском формате. Участие в переговорах принимают представители Дамаска и оппозиции САР, делегации Турции и Ирана и, конечно, России. ООН представляет спецпосланник генсека организации по САР Стаффан де Мистура.

    Автор: Федор Веснин
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