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Делегация ООН и оппозиция Сирии начали встречу в Сочи
Новости Сирии
Россия, Иран, Турция и ООН проведут переговоры по Сирии в Сочи 31 августа
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    Делегация ООН и оппозиция Сирии начали встречу в Сочи

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    Делегация ООН и оппозиция Сирии начали встречу в Сочи

    Сочи, 30 июля. В Сочи началась встреча делегации Организации Объединенных Наций во главе со специальным посланником по Сирии Стаффаном де Мистурой и сирийской оппозицией Сирии.

    «Началась встреча делегации ООН во главе с де Мистурой с делегацией оппозиции», — сообщил журналистам источник в делегации ООН.

    По его словам, встреча проходит в рамках «Астаны-10», передает РИА Новости.

    В переговорах в Сочи участвуют делегации стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция), а также ООН, сирийского правительства и оппозиции. На текущей встрече сирийская оппозиция намерена обсудить вопросы о гуманитарной обстановке и заключенных в провинции Идлиб. Переговоры будут продолжаться два дня.

    Автор: Тимур Румянцев
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