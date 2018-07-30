Делегация ООН и оппозиция Сирии начали встречу в Сочи

Сочи, 30 июля. В Сочи началась встреча делегации Организации Объединенных Наций во главе со специальным посланником по Сирии Стаффаном де Мистурой и сирийской оппозицией Сирии.

«Началась встреча делегации ООН во главе с де Мистурой с делегацией оппозиции», — сообщил журналистам источник в делегации ООН.

По его словам, встреча проходит в рамках «Астаны-10», передает РИА Новости.

В переговорах в Сочи участвуют делегации стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция), а также ООН, сирийского правительства и оппозиции. На текущей встрече сирийская оппозиция намерена обсудить вопросы о гуманитарной обстановке и заключенных в провинции Идлиб. Переговоры будут продолжаться два дня.