«Ущербная практика»: посольство РФ осудило очередной слет эстонских ветеранов «Ваффен-СС»

Таллин, 30 июля. Посольство России в Эстонии осудило ежегодный слет ветеранов эстонской 20-й дивизии СС, который состоялся 28 июля на северо-востоке республики.

Мероприятие проходило на горе в местечке Синимяэ в Ида-Вируском уезде Эстонии, где установлен мемориал, посвященный 20-й эстонской дивизии «Ваффен-СС». В 1944 году в районе Синимяэ шли ожесточенные бои​​​. Здесь гитлеровские войска, в том числе 20-я дивизия СС, пытались сдержать наступление советских войск.

«К нашему сожалению, в Эстонии продолжается ущербная практика прославления ветеранов «Ваффен-СС». 28 июля в местечке Синимяэ в очередной раз состоялось сборище бывших эсэсовцев, которых чествовали представители отдельных эстонских партий и действующий министр», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Россия неоднократно осуждала героизацию нацизма в Эстонии. Москва призывала Евросоюз осудить слет ветеранов СС в Эстонии, отмечая, что данное событие является очередной позорной страницей в новейшей истории республики.