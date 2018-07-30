Стало известно, где пройдет прощание с актером Шеховцовым

Москва, 30 июля. В понедельник на 57-м году жизни скончался известный российский актер Сергей Шеховцов. Артист снялся в без малого ста фильмах и сериалах.

Прощание с Шеховцовым состоится во вторник в театре «Современник», а похоронят актера на родине, в станице Спокойная. Об этом на своей странице в Facebook сообщили представители московского театра.

Напомним, о смерти актера, известного своими ролями в таких сериалах, как «Дальнобойщики» и «Марш Турецкого», ранее в понедельник сообщил театр «Современник», с которым Шеховцов тесно сотрудничал.