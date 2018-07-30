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Стало известно, где пройдет прощание с актером Шеховцовым
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    Стало известно, где пройдет прощание с актером Шеховцовым

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    Стало известно, где пройдет прощание с актером Шеховцовым

    Москва, 30 июля. В понедельник на 57-м году жизни скончался известный российский актер Сергей Шеховцов. Артист снялся в без малого ста фильмах и сериалах.

    Прощание с Шеховцовым состоится во вторник в театре «Современник», а похоронят актера на родине, в станице Спокойная. Об этом на своей странице в Facebook сообщили представители московского театра.

    Напомним, о смерти актера, известного своими ролями в таких сериалах, как «Дальнобойщики» и «Марш Турецкого», ранее в понедельник сообщил театр «Современник», с которым Шеховцов тесно сотрудничал.  

    Автор: Федор Веснин
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