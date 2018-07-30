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HR-компания извинилась за пост топ-менеджера про замену «офисных бегемотих» девочками 42-го размера
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    HR-компания извинилась за пост топ-менеджера про замену «офисных бегемотих» девочками 42-го размера

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    Мария Паршина

    Москва, 30 июля. Основатель HR-компании Grintern Анастасия Сартан извинилась за пост своей сотрудницы Марии Паршиной, в котором главный исполнительный директор призывала заменить «офисных бегемотих» на «девочек размера 42—44».

    Паршина пожаловалась на своей странице в соцсети, что корпоративы компании проходят скучно. По ее мнению, в этом виноваты HR-специалисты, которые должны делать все, чтобы сотрудникам было хорошо. Любопытно, что в своем посте она рассматривала интересы только мужской части коллектива, а также инвесторов компании.

    «Можно же разбавлять офисных бегемотих девочками 42 размера и 44? — предложила она.  — Чем руководствовался HR? Тем, что у бегемотихи склейка с офисным креслом будет выше, чем у нормальной, красивой и здоровой женщины?! Бред это!»

    Пост вызвал общественный резонанс и критику со стороны пользователей Сети. Основатель компании принесла свои извинения за поведение сотрудницы. Она отметила, что в компетенцию Паршиной не входит делать значимые заявления от имени компании.

    «Компания не давала и не дает согласия на проявления со стороны Паршиной неуважительных, оскорбительных и подобного рода высказываний в отношении любых лиц… — приводит слова Сартан «Ридус». — Компания проводит служебное расследование по фактам, даст им оценку и предпримет соответствующие действия по результатам».

    Автор: Катерина Иванова
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