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Сирия: САА ликвидировала крупнейший оплот ИГ в провинции Даръа
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    Сирия: САА ликвидировала крупнейший оплот ИГ в провинции Даръа

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    Сирия: САА ликвидировала крупнейший оплот ИГ в провинции Даръа

    Дамаск, 30 июля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) взяли под свой контроль населенный пункт Шаджра в провинции Даръа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в командовании САА.

    По данным источника, подразделения САА взяли под свой контроль населенный пункт Шаджра, который являлся крупнейшим оплотом боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в провинции Даръа.

    «Сирийская армия вернула контроль над деревней Шаджра — это один из последних и основной из оставшихся оплотов ИГ в провинции Даръа», — сообщил источник.

    По его словам, в настоящее время инженерно-саперные подразделения САА проводят осмотр и разминирование освобожденной территории. После освобождения Шаджра правительственные войска Сирии планируют освободить от боевиков ИГ еще пять деревень, после чего вся территория провинции Даръа перейдет под контроль Дамаска.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Артем Никулин
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