Меню
Украина
Депутат Рады попал в черный список «Миротворца» как «противник независимости украинского православия»
Новости Сирии
Россия, Иран, Турция и ООН проведут переговоры по Сирии в Сочи 31 августа
Следующая новость
Загрузка...

    Депутат Рады попал в черный список «Миротворца» как «противник независимости украинского православия»

    271

    Депутат Рады попал в черный список «Миротворца» как «противник независимости украинского православия»

    Киев, 30 июля. В базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» попал депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский. 

    Как говорится в сообщении на сайте, чиновник «отрицает российскую агрессию», «руководит и финансирует деятельность, которая направлена на разжигание межконфессиональной розни. Кроме того, в базе депутат называется «агентом влияния Русской православной церкви (РПЦ) на Украине и «противником независимости украинского православия». 

    В базу данных «Миротворца» попадали многие российские политики, общественные деятели, актеры и звезды шоу-бизнеса. Недавно в черный список украинского ресурса попал французский диджей Боб Синклер, а также российский актер и режиссер Константин Хабенский.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.