Депутат Рады попал в черный список «Миротворца» как «противник независимости украинского православия»

Киев, 30 июля. В базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» попал депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский.

Как говорится в сообщении на сайте, чиновник «отрицает российскую агрессию», «руководит и финансирует деятельность, которая направлена на разжигание межконфессиональной розни. Кроме того, в базе депутат называется «агентом влияния Русской православной церкви (РПЦ) на Украине и «противником независимости украинского православия».

В базу данных «Миротворца» попадали многие российские политики, общественные деятели, актеры и звезды шоу-бизнеса. Недавно в черный список украинского ресурса попал французский диджей Боб Синклер, а также российский актер и режиссер Константин Хабенский.