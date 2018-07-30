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Вертолет потерпел крушение на севере Пекина, есть пострадавшие
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    Вертолет потерпел крушение на севере Пекина, есть пострадавшие

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    Вертолет потерпел крушение на севере Пекина, есть пострадавшие

    Пекин, 30 июля. Гражданский вертолет потерпел крушение на севере Пекина, сообщили в дорожной полиции китайской столицы.

    Вертолет упал в районе моста Цзисянсы около 11 утра по местному времени, пишет «Комсомольская правда». По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность: воздушное судно сделало несколько оборотов вокруг своей оси, после чего стало падать вниз и после крушения развалилось на две части.

    По последней информации, обошлось без жертв. Четыре человека, которые находились на борту вертолета, получили легкие ранения, им уже оказана необходимая медицинская помощь.

     

    Автор: Катерина Иванова
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