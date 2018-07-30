Российский бензин: по-эмиратски дешевый, по-американски доступный

Россия заняла десятую строчку в рейтинге стран с самым дешевым бензином. По сравнительным данным Bloomberg, стоимость литра российского бензина составляет, в пересчете на доллары, 72 цента, что соответствует 45 рублям.

Рейтинг издания включает в себя около 60 стран и выстроен по трем показателям: цена бензина, его доступность в пересчете на среднюю зарплату в стране и уровень потребления бензина — опять-таки, в сравнении со средней зарплатой.

Без дотаций, но в десятке

Топ-10 в рейтинге стоимости бензина традиционно занимают нефтедобывающие страны.

Первое место в рейтинге занимает Венесуэла, где бензин для населения практически бесплатен и дотируется правительством страны, а цена литра составляет менее одного цента.

Следом за Венесуэлой идет Иран, в котором бензин стоит 28 центов. Интересно, что для исламской республики это, в том числе, и импортный бензин — в стране до сих пор недостаточно развита нефтепереработка, в силу чего Тегеран покупает готовые нефтепродукты на внешнем рынке, являясь одним из крупных экспортеров нефти.

Третье место в рейтинге занимает Кувейт, где бензин стоит 35 центов, а четвертое и пятое места поделили Нигерия и Египет, где топливо для населения стоит 42 и 43 цента, соответственно. Интересно, что совсем недавно в Египте бензин тоже в значительной мере дотировался государством, однако истощение нефтяных запасов страны привело к тому, что цену на топливо еще в 2010–2011 годах пришлось значительно поднять, что, кстати, стало одной из причин «Арабской весны» в этой североафриканской стране.



Шестое и седьмое места в ценовом рейтинге поделили еще две нефтедобывающие страны, Саудовская Аравия и Малайзия, с ценами 54 и 55 центов. На восьмом месте — Индонезия, где литр бензина стоит 68 центов: островное государство также совсем недавно отказалось от тотального дотирования потребления бензина. Причина, как и в случае с Египтом, банальна — в стране просто закончилась собственная нефть, в результате чего Джакарта была вынуждена перейти к закупкам «черного золота» за рубежом.



Девятую строчку в рейтинге занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с ценой бензина 68 центов за литр. Замыкает десятку лидеров Россия: в нашей стране цена литра бензина составляет 72 американских цента, или 45 рублей по текущему обменному курсу.

Среди нетто-импортеров нефти самая низкая цена бензина в рейтинге — у Пакистана, находящегося на 11-м месте: там литр топлива стоит 75 центов. А также США (13 место в рейтинге), где литр бензина обходится потребителям в 83 цента за литр. И Пакистан, и США добывают нефть на своей территории, но вынуждены закупать недостающие количества на внешнем рынке.

Самый дорогой бензин в рейтинге указан в зависимой территории КНР — Гонконге. Там за 1 литр бензина потребителю надо отдать 2 доллара и 10 центов.

Доступность бензина и расходы на топливо

Вторым показателем рейтинга, составленного Вloomberg, является доступность бензина для населения. Данный показатель определяется как часть от ежедневного дохода, которую составляет стоимость 1 литра топлива. В этом рейтинге вперед ожидаемо вырвались западные страны, так как в нем учтена абстрактная стоимость 1 литра бензина в привязке к среднему доходу, вне зависимости от количества реально потребляемого населением топлива.

Однако даже здесь первое место — у Венесуэлы, для жителей которой стоимость 1 литра бензина составляет 0,01% от их ежедневного заработка. У России в этом рейтинге место — ровно посередине общего списка: она 34-я, рядом со Словенией, Кипром, Латвией и Португалией. Стоимость литра бензина в России составляет 9,22% от дневного заработка россиянина, для большинства европейских стран этот показатель колеблется на уровне 6–7%.

Самый относительно недоступный бензин — в Индии (1 литр стоит 77,6% от дневного заработка) и Пакистане (72,19%). В этой же таблице понятны и проблемы с дотациями на бензин у упомянутых в прошлом рейтинге Египта, Нигерии и Индонезии: несмотря на повышение цен, в этих странах литр бензина обходится в 23–30% от дневного заработка жителя. «Работать на бензин» — грустная реальность для обычных египтян, нигерийцев и индонезийцев, не говоря уже об индусах и пакистанцах.

Наконец, третья шкала рейтинга определяет фактические расходы на бензин жителей тех или иных стран — с учетом реального потребления топлива в расчете на одного водителя. В этом рейтинге, который более реально показывает расходы домохозяйства на топливо, Россия занимает 52 место — в российских условиях автолюбитель тратит на бензин 2,2% своего годового дохода, покупая ежегодно 329 литров бензина.

По статистической прихоти, совсем рядом с нашей страной расположились США: у них 51 место в рейтинге, поскольку на топливо для машины уходят 2,17% годового дохода автомобилиста. Выходит, что бензин в России — по-эмиратски дешевый и по-американски доступный. Впрочем, стоит сказать, что в США средний автомобиль тратит почти в 4,5 раза больше бензина (1619 литров), чем в России, — в Соединенных Штатах практически отсутствует привычный для россиян общественный транспорт.

Наиболее льготные условия в этом рейтинге созданы для жителей Венесуэлы — они тратят на бензин для своего автомобиля все те же 0,01% от своих годовых доходов, используя 483 литра топлива. Ну, а наиболее трагична ситуация в ЮАР и в Мексике — в этих странах расходы на бензин составляют 3,62% и 3,94% от средней годовой зарплаты жителя.

Столь же интересны данные по Пакистану и Индии — даже низкая абсолютная цена бензина разорительна для местных жителей: один пакистанец использует в год лишь 35 литров бензина, а индус и того меньше — всего 22,5 литра.

Отнюдь не «ужас-ужас»

Как видно из приведенных рейтингов, нынешняя ситуация на топливном рынке России отнюдь не выглядит в сравнительных масштабах как «ужас-ужас». Бурный рост цен на российское топливо, когда в мае 2018 года бензин подорожал на 5,6%, по сравнению с апрелем, и на 7,2% с начала года, отнюдь не уникальна.

Конечно, в социальном плане такие изменения всегда чувствительны: далеко не случайно президент России Владимир Путин назвал сложившуюся в конце весны-начале лета ситуацию на топливном рынке «несправедливой и неправильной».

Однако надо сказать, что практически все нефтедобывающие страны сегодня перешли к практике «дорогого бензина». Единственным исключением пока что является Боливарианская Республика, попавшая в первые строчки рейтинга Bloomberg, но выбранный ею путь явно ведет в тупик. В нефтедобывающей отрасли этой страны уже назрел тяжелый системный кризис, а нефтепереработка венесуэльской нефти все больше зависит от… США, которые с охотой берут на свои НПЗ с дисконтом тяжелую (во всех смыслах) венесуэльскую нефть и имеют на этом очень неплохую прибыль.

Так что судьба правительства Николаса Мадуро сегодня во многом определяется благосклонностью Вашингтона и его снисходительным отношением к схемам по переработке венесуэльской нефти, которые позволяют, в том числе, удерживать низкие цены на импортируемую в США нефть.

С другой стороны, примеры Египта, Индонезии, Малайзии и ряда других стран показывают, что повышение цен на бензин должно происходить планово — если в Малайзии план по изменению цен осуществлялся последовательно и на протяжении десятилетия, то Индонезии и Египту пришлось делать такие же шаги уже в условиях острого кризиса. Ну, а Египет еще и получил свой собственный «майдан» на площади Тахрир, пусть и не столь разрушительный, как в Ливии или Сирии.

Так что, хорошей вам дороги, господа автомобилисты. Ни шипа, ни жезла, ни сверхдорогого бензина, как в Индии и Пакистане, Гонконге и ЮАР.