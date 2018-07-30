Израиль пришлет своих полицейских для охраны празднования еврейского нового года на Украине

Киев, 30 июля. Общественный порядок в украинской Умани во время празднования еврейского Нового года будут охранять полицейские из Израиля, сообщили в МВД Украины.

По словам первого замглавы ведомства Сергея Ярового, план по обеспечению порядка во время паломничества хасидов в Умань по случаю празднования Рош-Ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю) представители МВД двух стран обсудили в понедельник.

В этом году оно состоится в начале сентября. Яровой уточнил, что в совместную рабочую группу войдут и украинские правоохранители. Напомним, каждый год паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать Рош-Ха-Шана и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма, рабби Нахмана.

В декабре 2016 года неизвестные вандалы ворвались в синагогу, где находится могила рабби, залив пол помещения красной краской и разбросав куски свинины. Этот погром в Израиле назвали примером «уродливого антисемитизма» и призвали Киев найти и наказать виновников.