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Израиль пришлет своих полицейских для охраны празднования еврейского нового года на Украине
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    Израиль пришлет своих полицейских для охраны празднования еврейского нового года на Украине

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    Израиль пришлет своих полицейских для охраны празднования еврейского нового года на Украине

    Киев, 30 июля. Общественный порядок в украинской Умани во время празднования еврейского Нового года будут охранять полицейские из Израиля, сообщили в МВД Украины.

    По словам первого замглавы ведомства Сергея Ярового, план по обеспечению порядка во время паломничества хасидов в Умань по случаю празднования Рош-Ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю) представители МВД двух стран обсудили в понедельник.

    В этом году оно состоится в начале сентября. Яровой уточнил, что в совместную рабочую группу войдут и украинские правоохранители. Напомним, каждый год паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать Рош-Ха-Шана и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма, рабби Нахмана.

    В декабре 2016 года неизвестные вандалы ворвались в синагогу, где находится могила рабби, залив пол помещения красной краской и разбросав куски свинины. Этот погром в Израиле назвали примером «уродливого антисемитизма» и призвали Киев найти и наказать виновников.

    Автор: Алексей Громов
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