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СК РФ сообщил подробности падения ребенка с высоты в экстрим-парке в Петербурге
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    СК РФ сообщил подробности падения ребенка с высоты в экстрим-парке в Петербурге

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    СК РФ сообщил подробности падения ребенка с высоты в экстрим-парке в Петербурге

    Санкт-Петербург, 30 июня. Следователи СК РФ выясняют все обстоятельства и причины падения ребенка с семиметровой высоты в экстрим-парке в Петербурге. По факт инцидента возбуждено уголовное дело.

    В ведомстве уточнили, что происшествие классифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

    В настоящее время установлено, что 26 июля ребенок пострадал, находясь на аттракционе «Скалодром», после его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

    Напомним, 22 июля в ЦПКиО Екатеринбурга на ребенка рухнул аттракцион «Вихрь». По данным «Ура.ру», во время ЧП на аттракционе каталось три ребенка. Когда «Вихрь» начал кружиться, основание карусели сломалось и упало прямо на четырехлетнюю девочку. К счастью, она не пострадала, но находилась в шоковом состоянии.

    «Написали заявление на тех, кто обслуживает аттракционы. Почему такая хладнокровность, почему не обслуживают нормально?» — заявила ее родственница в комментарии агентству.

    Ранее на Урале произошло другое жуткое происшествие. 18 июля портал «Утро.ру» сообщал, как в Челябинске мужчина лишился ноги на аттракционе «Дикий поезд». Пострадавший работал техником в этом парке отдыха.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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