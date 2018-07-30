Мейксин: Россияне старше 55 лет положительно оценивают пенсионную реформу

Санкт-Петербург, 30 июля. Совет союза «Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты» стартовало заседание, на котором обсуждается проект закона об изменении пенсионного законодательства. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе заседания председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин сообщил, что в распоряжении торгово-промышленной палаты есть результаты опроса об отношении граждан к пенсионной реформе.

Согласно опросу, респонденты в возрасте до 40 лет проявляют низкую заинтересованность законопроектом, люди в возрасте от 40 до 55 лет негативно отзываются о возможных изменениях в пенсионном законодательстве. Все опрошенные в возрасте 55 лет и старше положительно оценивают пенсионную реформу.

«Мое личное восприятие вопроса однозначно: я считаю, что на вопрос хочет ли любой человек получать достойную пенсию, каждый ответит да. Является ли пенсия сейчас достойной? Не уверен, это небольшие деньги, эту систему необходимо приводить в таком соответствии, когда можно получить достойные деньги», — сказал Мейксин.

Он также добавил, что данный вопрос вызвал широкую дискуссию в обществе, так как каждый гражданин хочет получать достойную пенсию, однако без изменения пенсионного законодательства это невозможно.

Напомним, 19 июля Госдума рассмотрела законопроект о совершенствовании пенсионной системы. Законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 года. Мужчины будут выходить на пенсию с 65 лет, а женщины с 63 лет. Кроме того, реформа предполагает увеличение размера пенсий на одну тысячу рублей в 2019 году. При этом к 2024 году размер средней пенсии должен составить 20 тысяч рублей в месяц.

Президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравятся любые предложенные относительно повышения пенсионного возраста, отметив, что не видит ничего хорошего в том, что граждане не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Глава государства также добавил, что окончательное решение по данному вопросу не принято, так как необходимо выслушать все мнения на эту тему.