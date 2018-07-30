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Мейксин: Россияне старше 55 лет положительно оценивают пенсионную реформу
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    Мейксин: Россияне старше 55 лет положительно оценивают пенсионную реформу

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    Мейксин: Россияне старше 55 лет положительно оценивают пенсионную реформу

    Санкт-Петербург, 30 июля. Совет союза «Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты» стартовало заседание, на котором обсуждается проект закона об изменении пенсионного законодательства. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    В ходе заседания председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин сообщил, что в распоряжении торгово-промышленной палаты есть результаты опроса об отношении граждан к пенсионной реформе.

    Согласно опросу, респонденты в возрасте до 40 лет проявляют низкую заинтересованность законопроектом, люди в возрасте от 40 до 55 лет негативно отзываются о возможных изменениях в пенсионном законодательстве. Все опрошенные в возрасте 55 лет и старше положительно оценивают пенсионную реформу.

    «Мое личное восприятие вопроса однозначно: я считаю, что на вопрос хочет ли любой человек получать достойную пенсию, каждый ответит да. Является ли пенсия сейчас достойной? Не уверен, это небольшие деньги, эту систему необходимо приводить в таком соответствии, когда можно получить достойные деньги», — сказал Мейксин.

    Он также добавил, что данный вопрос вызвал широкую дискуссию в обществе, так как каждый гражданин хочет получать достойную пенсию, однако без изменения пенсионного законодательства это невозможно.

    Напомним, 19 июля Госдума рассмотрела законопроект о совершенствовании пенсионной системы. Законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 года. Мужчины будут выходить на пенсию с 65 лет, а женщины с 63 лет. Кроме того, реформа предполагает увеличение размера пенсий на одну тысячу рублей в 2019 году. При этом к 2024 году размер средней пенсии должен составить 20 тысяч рублей в месяц.

    Президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравятся любые предложенные относительно повышения пенсионного возраста, отметив, что не видит ничего хорошего в том, что граждане не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Глава государства также добавил, что окончательное решение по данному вопросу не принято, так как необходимо выслушать все мнения на эту тему.

    Автор: Артем Никулин
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