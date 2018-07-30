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Когда-нибудь Украина излечится: в Совфеде ответили на протест Киева из-за визита Медведева в Крым
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    Когда-нибудь Украина излечится: в Совфеде ответили на протест Киева из-за визита Медведева в Крым

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    «Когда-нибудь Украина излечится»: в Совфеде отреагировали на протест Киева из-за визита Медведева в Крым

    Министерство иностранных дел Украины выразило протест российской стороне из-за визита в Крым премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

    «Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным с Украиной пребыванием премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева на временно оккупированной территории Украины», — указано в заявлении ведомства.

    По мнению Киева, поездка главы правительства РФ в российский регион — это «грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины». Кроме того, поездку Дмитрия Медведева сочли «циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права».

    Тот факт, что в Киеве разбрасывается голословными заявлениями, там понимают и сами, уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. России нет смысла реагировать на подобного рода высказывания, отметил он в интервью Федеральному агентству новостей.

    Празднование Дня ВМФ в Крыму

    «Российский премьер посещает российский регион. Это вполне закономерно, — заявил сенатор. — И к высказываниям Киева надо относиться спокойно. Тем более, что это уже не в первый раз: они возмущались, когда наш министр иностранных дел приезжал в Крым, [когда приезжали] другие официальные лица. Они пытаются сохранить лицо перед Западом.

    Крым и Севастополь — субъекты РФ. В 2014 году они сами обратились к России, чтобы их приняли в состав страны. Это прописано в нашей конституции, и все остальное — разговоры в пользу бедных.

    Я думаю, со временем Украине надоест делать такие заявления. В конце концов, Киев знает, что слова эти беспочвенны. Время — лучший лекарь, и я надеюсь, когда-нибудь украинские власти излечатся от навязчивой идеи о том, что Крым принадлежит им. Полуостров никогда не был украинским, даже после насильственной передачи его этой стране. Крым всегда являлся российским».

    Напомним, российский премьер-министр приехал на полуостров на конференцию, посвященную вопросам социально-экономического развития Крыма. Дмитрий Медведев также побывал на военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ.

    Автор: Алина Чемерис
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