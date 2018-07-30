В Белоруссии прокомментировали сообщения об инсульте Лукашенко

Минск, 30 июля. Ряд СМИ распространили сообщение о том, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко якобы случился инсульт. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт назвала эти слухи «бредом».

Некоторые средства массовой информации сообщили о проблемах со здоровьем у 63-летнего президента Белоруссии. Они заявили, что у Лукашенко якобы был инсульт. Журналисты аргументировали свои предположения тем, что после 26 июля он должен был посетить Гомель, однако визит не состоялся, пишет «Дни.ру».

Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала эти сообщения.