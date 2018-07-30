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Портфели и дамские сумки предложили исключить из ручной клади‍ в России
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    Портфели и дамские сумки предложили исключить из ручной клади‍ в России

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    Портфели и дамские сумки предложили исключить из ручной клади‍ в России

    Москва, 30 июля. Министерство транспорта России подготовило проект приказа, согласно которому лекарства, инвалидные коляски и детские люльки можно будет проносить на борт самолета без дополнительного взвешивания. С текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

    Как следует из документа, норма бесплатного провоза багажа не может быть менее пяти килограммов на одного человека, без учета провоза вышеперечисленных вещей, а также покупок из duty free.

    Ведомство также подготовило список предметов, не попадающих под определение ручной клади. Так, лекарства, устройства для переноски детей (люльки и коляски), костюмы в портпледе, детское питание, верхняя одежда, букеты цветов, дамские сумки, портфели и рюкзаки можно будет свободно проносить в самолет без дополнительного взвешивания. Кроме того, пассажиры могут взять с собой на борт складные кресла-коляски, роллаторы, ходунки, трости, передает издание «Парламентская газета».

    Напомним, ранее сообщалось, что Минтранс РФ готовит проект постановления, который обяжет авиакомпании хранить всю информацию о российских пассажирах внутри страны.

    Автор: Тимур Румянцев
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