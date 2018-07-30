«Креветками давимся все лето»: Симоньян пошутила о проспоренном на ЧМ-2018 долге Пескова

Москва, 30 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что готов сбрить усы и побриться налысо ради победы российской сборной по футболу.

Выступая в эфире «Авторадио» в Баку, официальный представитель Кремля признался, что во время чемпионата мира поставил на победу испанцев в матче с Россией, в результате чего проспорил большую сумму денег своему другу — режиссеру Тиграну Кеосаяну. Проспоренный долг он пока еще не отдал.

На вопрос журналиста о возможности сбривания усов Песков подчеркнул, что решился бы на такой шаг, если бы это помогло российским футболистам.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, которая является супругой Кеосаяна, в шутливой форме прокомментировала заявление Пескова. Она отметила, что из-за долга, который так и не вернул Песков, теперь вынуждена есть креветок вместо лобстеров.