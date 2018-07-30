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«Уeah»: Песков перешел на английский, говоря о любви к рок-н-роллу
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    «Уeah»: Песков перешел на английский, говоря о любви к рок-н-роллу

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    «Уeah»: Песков перешел на английский, говоря о любви к рок-н-роллу

    Москва, 30 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался в любви к рок-н-роллу. При этом говоря о своих музыкальных предпочтениях в эфире «Авторадио», он перешел на разговорный английский.

    «Уeah», — ответил Песков в ответ на вопрос о том, любит ли он рок-н-ролл.

    Назвал и он двух своих героев рок-н-ролла, выделив лидера «Машины времени» Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова, отметил и Сергея Шнурова.

    «Когда Макаревич что-то новое выпускает, когда Гребенщиков что-то новое выпускает, вот это все-таки мое, рок-н-ролл», — добавил он.

    Фрагмент интервью был опубликован на странице «Авторадио» в Facebook.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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