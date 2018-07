США поддержали Россию в споре с Украиной и ВТО

Соединенные Штаты поддержали Россию в споре с Украиной и ВТО. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «US sides with Russia in WTO national security case against Ukraine» («США встают на сторону России в споре с Украиной и ВТО по вопросам национальной безопасности»), опубликованное изданием Politico.

И Россия, и США утверждают, что ВТО не имеет права вмешиваться в спор между Москвой и Киевом по поводу транзитных ограничений.

Администрация Трампа поддержала Россию в споре по невероятно важному вопросу, который может разорвать на части Всемирную торговую организацию: какие действия могут предпринимать страны ради защиты своей национальной безопасности, даже если они нарушают правила ВТО?

Москва ввела ограничения на транзитные перевозки грузов с Украины на рынки Центральной Азии и Кавказа (в частности в Казахстан и Киргизию) через территорию РФ в январе 2016 года. Украинские экспортеры могут достичь этих рынков только по российским дорогам. Действие указа направлено на обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов России. Киев подал ряд исков в ВТО из-за якобы торговой агрессии Москвы.

США поддержали Россию в ее утверждении о том, что ВТО не имеет права вмешиваться в спор по поводу транзитных ограничений и пытаться оказать на него какое-либо влияние.

Москва заявляет, что она ввела свои ограничения в качестве меры по защите национальной безопасности в соответствии с 21 статьей Генерального соглашения по тарифам и торговле, которая позволяет странам принимать необходимые меры в целях защиты национальной безопасности, несмотря на нарушение их обязательств перед ВТО.

Правительство США утверждает, что «спор, связанный с национальной безопасностью, носит политический характер, и, следовательно, выходит за рамки компетенций и полномочий ВТО».

Тот же аргумент администрация Трампа использует для того, чтобы оправдать свое решение о введении новых пошлин на импорт стали и алюминия. Как Вашингтон, так и Москва настаивают на том, что претензии по статье 21 «не подлежат судебному преследованию». Это означает, что ВТО не может участвовать в рассмотрении жалоб и выносить какие-либо решения по любым спорам, касающимся национальной безопасности.

Управление торгового представительства США (USTR) отказалось от комментариев, но опубликовало на своем сайте документы, объясняющие позицию, которую США заняли относительно российско-украинского спора.

«Спор, связанный с национальной безопасностью, носит политический характер, и, следовательно, выходит за рамки компетенций и полномочий ВТО, — говорится в заявлении правительства США. — Группа экспертов ВТО должна грамотно выполнить свою функцию, принять во внимание статью 21 и воздержаться от каких-либо выводов».

Некоторые другие члены ВТО, такие как Канада, полагают, что страны должны, по крайней мере, объяснить, на каких основаниях они ссылаются на статью 21. Однако Россия и США не согласны с этим, заявляя, что когда страна решает вопросы собственной национальной безопасности, она не обязана объяснять свои решения другим членам организации.

Трамп ввел новые пошлины на импорт стали и алюминия в марте, утверждая, что импорт этих металлов угрожал нанести ущерб национальной безопасности, ослабив экономику США. Разные страны отреагировали на торговые ограничения Трампа по-разному: ответным введением пошлин на импорт американских товаров, жалобами в ВТО, обвинениями США в создании незаконных торговых барьеров.

Многие традиционные союзники Вашингтона были оскорблены поведением администрации Трампа и заявили, что США прикрывают протекционизм национальной безопасностью, преследуя свои экономические интересы.