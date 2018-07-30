Главные новости 30 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 30 июля.

Группа украинских спортсменов не стала помогать россиянке, едва не утонувшей на сплаве в Литве. «Спортсмены ржали»: украинцы не помогли россиянке, едва не утонувшей на сплаве в Литве.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что когда во время церемонии награждения победителей ЧМ по футболу пошел проливной дождь, она, будучи под впечатлением от игры, не заметила, что ей не сразу подали зонт. Президент Хорватии прокомментировала ситуацию с зонтом на награждении победителей ЧМ.

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян, совершившая путешествие в Керчь, восхитилась Крымским мостом и назвала его мощнейшим инфраструктурными проектом. Украине крыть нечем: Монтян восхитилась красотой Крымского моста.

Депутат украинской Рады Вадим Рабинович заявил, что был шокирован, когда увидел новый украинский учебник по географии для восьмого класса. Зато песни у них мелодичные: россияне пожалели украинских школьников из-за нового учебника по географии.

Россияне ответили главе МИД Украины Павлу Климкину на его заявление о «слабой России», которое дипломат сделал в связи с одобрением закона о праздновании 19 апреля Дня принятия Крыма в состав Российской империи. «Сначала погладь костюм»: россияне ответили Климкину на слова о «слабой» России.

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости «раздробить Россию на несколько частей». Об этом он сообщил в Twitter. «Научитесь видеть своих настоящих врагов»: в Сети ответили Латвии, пожелавшей «раздробить Россию на несколько частей».

Депутат Верховной рады рассказал о своих впечатлениях после изучения нового украинского учебника по географии. «Просто бред!»: депутат Рады рассказал о новом украинском учебнике по географии.

Обвиняемый в мошенничестве в НПО имени Лавочкина адвокат Игорь Третьяков не вышел вместе с другими пассажирами из самолета, следовавшего из Иркутска в Москву. Обвиняемый в мошенничестве адвокат Третьяков не вышел из самолета в Москве.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что учебники для детей на Украине пишут необразованные люди. Об этом он написал в своем Facebook. «Фараоны поворачиваются в своих гробницах»: Азаров прокомментировал школьные учебники на Украине.

Журналист и участница пятого сезона шоу «Холостяк» Леся Рябцева рассказала о рождении ребенка и намерении сменить фамилию. У меня не было желания пиариться на ребенке: Рябцева рассказала о рождении дочери.