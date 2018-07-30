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Донбасс: ВСУ выпустили 16 мин по южным окраинам ДНР
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    Донбасс: ВСУ выпустили 16 мин по южным окраинам ДНР

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    Донбасс: ВСУ выпустили 16 мин по южным окраинам ДНР

    Донецк, 30 июля. Украинские силовики выпустили 16 мин по южным окраинам Донецкой народной республики, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

    В понедельник, 30 июля, ВСУ в очередной раз открыли огонь по территории ДНР.

    «С 16​​​.30 до 17.30 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: Лебединское-Саханка — выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра, Широкино-Ленинское — выпущено десять мин калибром 82 миллиметра», — констатировал военный источник.

    Донбасс: ВСУ выпустили 16 мин по южным окраинам ДНР

    Ранее сообщалось, что лейтенант ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил контрактника, который ранее убил двух сослуживцев.

    Автор: Катерина Иванова
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