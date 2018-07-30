Меню
Россия
МЧС выявило более 280 тысяч нарушений при проверках ТЦ после пожара в «Зимней вишне»
Новости Сирии
Россия, Иран, Турция и ООН проведут переговоры по Сирии в Сочи 31 августа
Следующая новость
Загрузка...

    МЧС выявило более 280 тысяч нарушений при проверках ТЦ после пожара в «Зимней вишне»

    58

    МЧС выявило более 280 тысяч нарушений при проверках ТЦ после пожара в «Зимней вишне»

    Москва, 30 июля. МЧС России завершило проверки ТЦ и других объектов, ориентированных на массовое пребывание людей, начатые после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

    «Всего было проверено порядка 90 тысяч объектов, в том числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров», — приводит РИА Новости комментарий пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям. 

    Отмечается, что всего было выявлено более 280 тысяч нарушений требований противопожарной безопасности.

    Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул пожар. Жертвами трагедии стали 60 человек. В рамках расследования уголовного дела по факту происшествия были задержаны 11 человек, которые отвечали за ввод торгового центра в эксплуатацию, его проверки, пожарную сигнализацию и непосредственную работу пожарных на месте.

    Автор: Федор Веснин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.