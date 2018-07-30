МЧС выявило более 280 тысяч нарушений при проверках ТЦ после пожара в «Зимней вишне»

Москва, 30 июля. МЧС России завершило проверки ТЦ и других объектов, ориентированных на массовое пребывание людей, начатые после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

«Всего было проверено порядка 90 тысяч объектов, в том числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров», — приводит РИА Новости комментарий пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что всего было выявлено более 280 тысяч нарушений требований противопожарной безопасности.

Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул пожар. Жертвами трагедии стали 60 человек. В рамках расследования уголовного дела по факту происшествия были задержаны 11 человек, которые отвечали за ввод торгового центра в эксплуатацию, его проверки, пожарную сигнализацию и непосредственную работу пожарных на месте.