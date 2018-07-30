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Новый банк развития БРИКС даст странам деньги и экспертов | 30 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Новый банк развития БРИКС даст странам деньги и экспертов | 30 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В Дамаске стартовала 60-я Международная выставка промышленных товаров. Почти 3,5 тысячи дворов в Москве благоустроят до конца 2018 года. Новый банк развития БРИКС откроет для России новые перспективы. Пассажиропоток в Крым растет на 5 миллионов человек в год.
    18:48 30 Июля 2018
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    В Дамаске стартовала 60-я Международная выставка промышленных товаров

    Новый банк развития БРИКС даст странам деньги и экспертов | 30 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В столице Сирии начала работу юбилейная, 60-я по счету Международная промышленная выставка, а вместе с ней и бизнес-форум. По традиции, выставка промтоваров производит фурор. Ее с уверенностью можно назвать крупнейшим промышленным мероприятием на всем Ближнем Востоке, которое собирает тысячи человек. На выставке представлена продукция более чем из 40 стран мира: это товары китайского производства, включая гражданский и военный транспорт, иранские краны и многое другое.

    Почти 3,5 тысячи дворов в Москве благоустроят до конца 2018 года

    Новый банк развития БРИКС даст странам деньги и экспертов | 30 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Около трех тысяч дворов благоустроят в Москве до конца 2018 года. Данную информацию передают СМИ со ссылкой на пресс-службу ЖКХ. Там отметили, что основные принципы формирования программы благоустройства — это учет пожеланий москвичей, согласование с депутатами муниципальных округов адресных перечней, видов и объемов работ.

    Новый банк развития БРИКС откроет для России новые перспективы

    Новый банк развития БРИКС даст странам деньги и экспертов | 30 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Благодаря Новому банку развития БРИКС, Россия получит дополнительные финансовые ресурсы и экспертизу инфраструктурных проектов. Такое мнение выдвинул глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В ходе саммита БРИКС в ЮАР министр пояснил, что имеет в виду не только транспортные проекты или дополнительные возможности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но и перспективы в других областях промышленности. Сам по себе банк выступает международной организацией, целью которой является финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

    Пассажиропоток в Крым растет на 5 миллионов человек в год

    Новый банк развития БРИКС даст странам деньги и экспертов | 30 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Пассажиропоток в Крым ежегодно растет в среднем на пять миллионов человек. Такие данные сегодня привел министр экономического развития нашей страны Максим Орешкин. Он отметил, что в результате действия федеральной программы развития Крыма число пассажиров авиатранспорта растет на миллион человек каждый год, число пассажиров поездов — на 4 млн. Минэкономразвития также отмечает рост торговых показателей. К примеру, объем грузоперевозок за год вырос до 13 млн тонн.

     

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