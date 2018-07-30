Новый банк развития БРИКС даст странам деньги и экспертов | 30 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Дамаске стартовала 60-я Международная выставка промышленных товаров В столице Сирии начала работу юбилейная, 60-я по счету Международная промышленная выставка, а вместе с ней и бизнес-форум. По традиции, выставка промтоваров производит фурор. Ее с уверенностью можно назвать крупнейшим промышленным мероприятием на всем Ближнем Востоке, которое собирает тысячи человек. На выставке представлена продукция более чем из 40 стран мира: это товары китайского производства, включая гражданский и военный транспорт, иранские краны и многое другое.

Почти 3,5 тысячи дворов в Москве благоустроят до конца 2018 года Около трех тысяч дворов благоустроят в Москве до конца 2018 года. Данную информацию передают СМИ со ссылкой на пресс-службу ЖКХ. Там отметили, что основные принципы формирования программы благоустройства — это учет пожеланий москвичей, согласование с депутатами муниципальных округов адресных перечней, видов и объемов работ.

Новый банк развития БРИКС откроет для России новые перспективы Благодаря Новому банку развития БРИКС, Россия получит дополнительные финансовые ресурсы и экспертизу инфраструктурных проектов. Такое мнение выдвинул глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В ходе саммита БРИКС в ЮАР министр пояснил, что имеет в виду не только транспортные проекты или дополнительные возможности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но и перспективы в других областях промышленности. Сам по себе банк выступает международной организацией, целью которой является финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.