Путин включил Козака и Гордеева в состав президентской комиссии по ТЭК

Москва, 30 июля. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Глава страны включил в состав президентской комиссии по ТЭК заместителей председателя правительства России Алексея Гордеева и Дмитрия Козака. Кроме того, в список участников был добавлен министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин​​​.

В работе специализированной на вопросах стратегии развития ТЭК комиссии также будут принимать участие председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и гендиректор «Россетей» Павел Ливинский.

При этом из состава участников были исключены экс-глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, бывший заместитель главы Минэкономразвития Станислав Воскресенский, бывший руководитель «Россетей» Олег Бударгин, экс-заместители председателя правительства Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, а также бывший руководитель Роснедр Александр Попов.