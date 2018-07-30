Меню
Политика
Путин включил Козака и Гордеева в состав президентской комиссии по ТЭК
Общество
Четыреста парков за восемь лет: Москва решила проблему облагораживания территорий
Следующая новость
Загрузка...

    Путин включил Козака и Гордеева в состав президентской комиссии по ТЭК

      /  Обновлено: 
    52

    Дмитрий Козак

    Москва, 30 июля. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

    Глава страны включил в состав президентской комиссии по ТЭК заместителей председателя правительства России Алексея Гордеева и Дмитрия Козака. Кроме того, в список участников был добавлен министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин​​​.

    В работе специализированной на вопросах стратегии развития ТЭК комиссии также будут принимать участие председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и гендиректор «Россетей» Павел Ливинский.

    Алексей Гордеев

    При этом из состава участников были исключены экс-глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, бывший заместитель главы Минэкономразвития Станислав Воскресенский, бывший руководитель «Россетей» Олег Бударгин, экс-заместители председателя правительства Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, а также бывший руководитель Роснедр Александр Попов.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.