Сирия новости 30 июля 19.30: ВКС РФ атакуют ИГ в Эс-Сувейде, САА освободила от ИГ поселение Аш-Шаджара

Сирия, 30 июля. ВКС РФ наносят удары по укрытиям ИГ1 в Эс-Сувейде, САА освободила от ИГ поселение Аш-Шаджара провинции Даръа, перестрелки между боевиками и САА в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по укрытиям ИГ в Эс-Сувейде.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по позициям боевиков в Алеппо, штурмуют Аш-Шаджару, атакуют «Ан-Нусру» в Хаме, бомбят ИГ в Эс-Сувейде.

«Исламское государство»1: противостоит САА в Даръа.

Международная коалиция: оборудует наблюдательный пункт в районе Манбиджа.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) ведет ракетный обстрел позиций радикальных исламистов в окрестностях населенных пунктов Даэль и Бабис на западе провинции Алеппо. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@husaynmurtadaa). Другой Twitter-канал (@MasarPressNet) сообщает, что артиллерия правительственных войск наносит удары по опорным пунктам боевиков в районе поселений Башантра, Хур и Башкатин.

Международная коалиция оборудует наблюдательный пункт в деревне Ас-Сайяд, расположенной к северо-западу от Манбиджа, передает военный источник на своей странице в Twitter (@MasarPressNet).

Провинция Даръа

Сирийская армия продолжает наступать на позиции «Исламского государства» в районе бассейна реки Ярмук. Военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) передает, что правительственные войска САР успешно провели наступление на укрытия террористов присягнувшей на верность ИГИЛ1 группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид» в городе Аш-Шаджара. Населенный пункт перешел под контроль САА, передает источник в Telegram (@NovostiDamask).

Жители населенного пункта Аль-Мусайфара вышли на митинг в поддержку Сирийской арабской армии (САА). Население празднует освобождение города от ИГ. Об этом сообщает местный источник в Telegram (@daraa_now).

Провинция Хама

Правительственные войска САР наносят артиллерийские удары по опорным пунктам радикальных исламистов «Джебхат ан- Нусры» на севере провинции Хама. Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@syrianews122), что армия САР ведет обстрел позиций террористов в окрестностях Кафр Зеты. Другой Twitter-канал (@MasarPressNet) пишет, что ударам со стороны артиллерии САА подвергаются укрепрайоны боевиков недалеко от населенного пункта Аль-Жанабра.

Напомним, Сирийская арабская армия (САА) возобновила атаки на позиции «Тахрир аш-Шам» после того, как боевики радикального формирования открыли огонь по жилым кварталам поселения Бридидж. В результате обстрела джихадистов погиб ребенок.

Провинция Эс-Сувейда

Военный источник передает в Telegram (@UnitedNetworksFSNN), что ВВС Сирии продолжают наносить удары по местам скопления террористов «Исламского государства» в окрестностях населенных пунктов Шбейки и Шурейхи. Также позиции ИГИЛовцев на территории провинции Эс-Сувейда атакуют ВКС РФ, пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Syrian_Uruk). Кроме того в регионе продолжаются перестрелки между джихадистами и Сирийской арабской армией (САА).

Напомним, ранее боевики ИГ атаковали пригород административного центра провинции Эс-Сувейда, пытаясь переключить внимание командования САА и остановить наступление сирийской армии на позиции группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид» в Даръа.

Ирак

В провинции Дияла продолжается операция правительственных сил Ирака по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ. Информационное агентство Iraqi News пишет, что иракская армия уничтожила 10 укрытий радикальных исламистов на территории региона. Кроме того, было ликвидировано 17 террористов ИГ.

Еще четыре члена «Исламского государства» были нейтрализованы при попытке проникнуть на территорию провинции. По сведениям Iraqi News, боевиков задержали и ликвидировали бойцы отрядов «Хашд аш-Шааби». Джихадисты планировали серию атак в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)