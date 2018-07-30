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Дискредитация «Астаны»: в Москве объяснили, зачем США бойкотируют переговоры по Сирии в Сочи
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    Дискредитация «Астаны»: в Москве объяснили, зачем США бойкотируют переговоры по Сирии в Сочи

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    МИД РФ назвал бойкот США переговоров по Сирии в Сочи попыткой принизить астанинский формат

    Москва, 30 июля. Россия воспринимает отказ США от участия в переговорах по сирийской проблематике в Сочи как попытку дискредитировать астанинский формат. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

    «Усматриваем в нежелании США направить в Сочи своих представителей как стремление принизить значение астанинского формата, дискредитировать реализацию тех посреднических усилий в сирийских делах, которые Вашингтон не в состоянии поставить под свой контроль», — подчеркнула дипломат.  

    Напомним, в понедельник в Сочи начался десятый раунд переговоров по Сирии в астанинском формате. В переговорах участвуют представители Дамаска, делегации Турции и Ирана. ООН представляет спецпосланник генсека организации по САР Стаффан де Мистура. Прибыли в Сочи и представители сирийской оппозиции.  

    Автор: Федор Веснин
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