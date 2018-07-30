Дискредитация «Астаны»: в Москве объяснили, зачем США бойкотируют переговоры по Сирии в Сочи

Москва, 30 июля. Россия воспринимает отказ США от участия в переговорах по сирийской проблематике в Сочи как попытку дискредитировать астанинский формат. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Усматриваем в нежелании США направить в Сочи своих представителей как стремление принизить значение астанинского формата, дискредитировать реализацию тех посреднических усилий в сирийских делах, которые Вашингтон не в состоянии поставить под свой контроль», — подчеркнула дипломат.

Напомним, в понедельник в Сочи начался десятый раунд переговоров по Сирии в астанинском формате. В переговорах участвуют представители Дамаска, делегации Турции и Ирана. ООН представляет спецпосланник генсека организации по САР Стаффан де Мистура. Прибыли в Сочи и представители сирийской оппозиции.