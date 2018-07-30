Продукция Apple, Google и Amazon может резко подорожать из торговой войны Трампа

Вашингтон, 30 июля. Продукция американской компании Apple может резко подорожать, если президент США введет новые пошлины на китайские товары. Об этом сообщает американское издание Financial Times.

По словам экспертов, многие сопутствующие товары Apple производятся по лицензии на китайских заводах. Речь, в частности, идет об умной колонке HomePod, смарт-часах Apple Watch и беспроводных наушниках AirPods. Таким образом, первыми под пошлины США попадут американские же товары.

Та же судьба, по мнению FT, грозит другим американским гигантам — компаниям Google, Amazon, Sonos и Fitbit. Аналитики утверждают, что в настоящее время именно аксессуары приносят больше всего прибыли Apple, поскольку продажи их флагманских проектов (компьютеры, ноутбуки, смартфоны) неизменно падают. В то же время продажи часов AppleWatch во втором квартале этого года выросли сразу на 30%.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из КНР, обвинив китайские компании в краже американских технологий. Хозяин Белого дома пригрозил ввести дополнительные 10% пошлины на китайский экспорт в размере 200 млрд долларов.