Сирия: несколько вооруженных группировок подписали соглашение о прекращении огня

Каир, 30 июля. Ряд сирийских незаконных вооруженных формирований, действующих на севере и востоке Сирии, подписали соглашение о режиме прекращении огня. Об этом сообщает египетское информационное агентство MENA.

По данным агентства, соглашение подписано по инициативе властей Египта и при посредничестве главы умеренного оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмед Джарба. Гарантом соглашения выступила Россия.

Документ предполагает участие в борьбе с террористическими группировками на стороне правительственных сил Сирии. Усилия по достижению политического урегулирования конфликта в Сирии, а также создание условий для возвращения беженцев в места постоянного проживания.