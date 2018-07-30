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Сирия: несколько вооруженных группировок подписали соглашение о прекращении огня
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    Сирия: несколько вооруженных группировок подписали соглашение о прекращении огня

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    Сирия: несколько вооруженных группировок подписали соглашение о прекращении огня

    Каир, 30 июля. Ряд сирийских незаконных вооруженных формирований, действующих на севере и востоке Сирии, подписали соглашение о режиме прекращении огня. Об этом сообщает египетское информационное агентство MENA.

    По данным агентства, соглашение подписано по инициативе властей Египта и при посредничестве главы умеренного оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмед Джарба. Гарантом соглашения выступила Россия.

    Документ предполагает участие в борьбе с террористическими группировками на стороне правительственных сил Сирии. Усилия по достижению политического урегулирования конфликта в Сирии, а также создание условий для возвращения беженцев в места постоянного проживания.

    Автор: Артем Никулин
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