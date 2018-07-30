Россия сожалеет об отказе США участвовать в переговорах по Сирии в Сочи

Москва, 30 июля. Россия сожалеет об отказе США участвовать в 10-й международной встрече по Сирии в «астанинском формате», которая проходит в Сочи, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Представитель МИД РФ констатировала, что Вашингтон отклонил приглашение принять участие в переговорах по Сирии в Сочи в качестве наблюдателя.

«Такая реакция вызывает сожаление, имея в виду, что из Вашингтона постоянно звучат уверения в готовности содействовать налаживанию политпроцесса в Сирии, — констатировала российский дипломат. — Нынешняя встреча в Сочи как раз посвящена этой задаче».

В переговорах в Сочи участвуют делегации стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция), а также ООН, сирийского правительства и оппозиции.