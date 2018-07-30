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Додон объяснил, почему Молдавия хочет получать российский газ в обход Украины
Общество
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    Додон объяснил, почему Молдавия хочет получать российский газ в обход Украины

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    Додон объяснил, почему Молдавия хочет получать российский газ в обход Украины

    Кишинев, 30 июля. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что страна заинтересована в поставках российского газа в обход Украины.

    «Если появится дополнительная возможность получать российский газ через другие альтернативные маршруты, для нас это интересно», — отметил молдавский лидер.

    По его словам, для Молдовы очень важно получать бесперебойно энергоносители. 

    Додон подчеркнул, что Молдавия заинтересована в альтернативных маршрутах поставках российского газа, для чего, в частности, ведет строительство трубопровода из Румынии «Яссы-Кишинев».

    Напомним, несколько дней назад Додон заявил, что стратегическое партнерство с Россией остается приоритетом для Молдавии и ее граждан. Министр иностранных дел и европейской интеграции страны Тудор Ульяновский также отметил, что Молдавии следует взять курс на нормализацию отношений с Российской Федерацией.

    Автор: Тимур Румянцев
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