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Челябинск использует опыт ЮАР при подготовке к «сдвоенному саммиту»
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    Челябинск использует опыт ЮАР при подготовке к «сдвоенному саммиту»

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    Челябинск использует опыт ЮАР при подготовке к «сдвоенному саммиту»

    Москва, 30 июля. Опыт зарубежной поездки на саммит БРИКС будут применен для подготовки саммитов в Челябинске. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

    По его словам, командировка в ЮАР была связана с подготовкой к саммиту ШОС и БРИКС в Челябинске.

    «Опыт, полученный в Йоханнесбурге, будет полезен», — заявил Дубровский. 

    Он отметил, что для подготовки саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году, в Челябинске областная администрация  изучит лучшие практики проведений подобных мероприятий.

    Дубровский напомнил, что Челябинская область станет третьим регионом, который после Уфы и Екатеринбурга, примет «сдвоенные саммиты».

    «Нам предстоит принять 30 официальных делегаций Это серьезный вызов», — передает  пресс-служба областной администрации слова губернатора.

    Как ранее сообщала "Газета.Ru", саммит БРИКС прошел с 25 по 27 июля в Йоханнесбурге. Лидеры стран подписали Йоханнесбургскую декларация, которая подтверждает приверженность к принципам демократии и сотрудничества в рамках Совместного плана действий по иранской ядерной программе.

    Автор: Денис Коробейников
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