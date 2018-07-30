Челябинск использует опыт ЮАР при подготовке к «сдвоенному саммиту»

Москва, 30 июля. Опыт зарубежной поездки на саммит БРИКС будут применен для подготовки саммитов в Челябинске. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По его словам, командировка в ЮАР была связана с подготовкой к саммиту ШОС и БРИКС в Челябинске.

«Опыт, полученный в Йоханнесбурге, будет полезен», — заявил Дубровский.

Он отметил, что для подготовки саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году, в Челябинске областная администрация изучит лучшие практики проведений подобных мероприятий.

Дубровский напомнил, что Челябинская область станет третьим регионом, который после Уфы и Екатеринбурга, примет «сдвоенные саммиты».

«Нам предстоит принять 30 официальных делегаций Это серьезный вызов», — передает пресс-служба областной администрации слова губернатора.

Как ранее сообщала "Газета.Ru", саммит БРИКС прошел с 25 по 27 июля в Йоханнесбурге. Лидеры стран подписали Йоханнесбургскую декларация, которая подтверждает приверженность к принципам демократии и сотрудничества в рамках Совместного плана действий по иранской ядерной программе.