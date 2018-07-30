«Джихад» в Таджикистане: почему все страны по-прежнему должны бороться с террористической угрозой

В минувшее воскресенье в поселке Себистон Хатлонской области Республики Таджикистан несколько неизвестных среди бела дня протаранили на машине группу иностранных велотуристов. В результате наезда двое граждан США и один швейцарец погибли на месте. Позднее в больнице от полученных травм скончался еще один пострадавший — гражданин Нидерландов. Совершивший наезд автомобиль скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД Таджикистана обнаружили подозреваемых и машину марки Daewoo, на которой были атакованы туристы, недалеко от столицы республики в селе Торбулок. Во время задержания преступники оказали вооруженное сопротивление, и милиции пришлось открыть огонь на поражение. По итогам спецоперации двое преступников были убиты на месте, и еще один — взят под арест.

Вероятнее всего, наезд на велотуристов был спланированной акцией, и наверняка о появлении группы иностранцев в предгорьях Памира злоумышленники знали заранее. Официально следствие рассматривает различные версии случившегося. Однако характер происшествия очевиден уже сейчас. Схожие черты имели теракты в Ницце 14 июля 2016 года, в Берлине 19 декабря 2016 года и в Нью-Йорке 18 мая 2017 года. Во всех этих случаях ответственность на себя впоследствии брали боевики «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ).

Инцидент в Таджикистане Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Спланированный наезд — это технология, которая, к сожалению, уже хорошо освоена террористами. Характерен и тот факт, что подозреваемые оказали вооруженное сопротивление. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что в ближайшее время ИГИЛ возьмет на себя ответственность за организацию и этого террористического акта», — объяснил собеседник ФАН.

Эксперт напомнил, что главари ИГИЛ еще до того, как их террористическая организация была разгромлена в Сирии, ставили задачу своим сторонникам создавать сети «спящих ячеек», которые выполняли бы террористические «заказы».

«Поэтому не исключено, что в настоящее время акцент террористов будет делаться именно на государствах нашего ближнего зарубежья. Здесь тоже нет никаких новшеств. Россия неоднократно предупреждала все государства и в особенности страны СНГ, что иностранные боевики, которые отправлялись воевать с правительственными войсками в Сирию, затем вернутся и будут проводить террористические акты у себя на родине. Мы знаем, что в «Исламском государстве» была большая группа из Таджикистана, возможно часть из них уже вернулась в свою страну. Так что, откровенно говоря, мы можем предположить, что в этом террористическом акте были задействованы боевики, которые прошли опыт боевых действий на Ближнем Востоке и, может быть, конкретно в Сирии», — отметил эксперт.

Андрей Кошкин подчеркнул, что Россия регулярно ставит вопрос о профилактике и предупреждении террористической угрозы на разных площадках, среди которых можно выделить ОДКБ, ШОС и БРИКС. В деле недопущения возможных терактов эксперт отметил высокую важность эффективной координации спецслужб государств всего мира, включая страны СНГ.

«Непосредственно Россия в настоящее время проводит довольно широкий комплекс мер противодействия терроризму, который предполагает и работу на дальних подступах, чем мы довольно продуктивно занимаемся в Сирии, и, конечно, все, что связано с работой спецслужб, если говорить уже о нашем государстве. Например, только что прошел Чемпионат мира по футболу, и мы можем с гордостью признать, что наши спецслужбы довольно успешно провели необходимую работу по предотвращению возможных террористических акций. На сегодняшний день Россией в деле борьбы с терроризмом делается многое и очень успешно, но складывать руки пока рано. Нужно идти на полшага, на шаг впереди», — заключил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.