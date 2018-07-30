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Вайно возглавил рабочую группу по противодействию незаконным финоперациям
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    Вайно возглавил рабочую группу по противодействию незаконным финоперациям

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    Вайно возглавил рабочую группу по противодействию незаконным финоперациям

    Москва, 30 июля. Руководитель администрации президента России Антон Вайно назначен главой межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Распоряжение главы государства определяет состав межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, в которую вошли 24 человека. Главой рабочей группы назначен Антон Вайно.

    Межведомственная рабочая группа создана в целях обеспечения эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и Центрального Банка РФ в сфере предупреждения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций, а также для противодействия незаконному выводу капитала за рубеж и теневому обороту денежных средств.

    Автор: Артем Никулин
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