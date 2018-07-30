«Война более чем реальна»: в США оценили риски вооруженного конфликта с Россией

Вашингтон, 30 июля. Американские власти сами толкают страну к войне с Россией из-за своей печальной привычки видеть в ней Советский союз, утверждает The National Interest.

Именно это, по мнению автора материала, мешает Вашингтону поладить с Москвой, и если Штаты не изменят своего отношения, военный конфликт с РФ становится более чем реален.

По словам Теда Карпентера, «провокационная политика» американских политиков сама ведет США к столкновениям с Россией. Если бы не расширение НАТО на восток, действия против Сербии и Сирии, а также экономические санкции против Москвы, конфликта интересов двух держав можно было бы избежать.

В сознании американцев должен произойти фундаментальный сдвиг, раз после развала СССР этой «ментальной перезагрузки» в их головах почему-то до сих не было, пишет журналист.

«Величайший трагичный парадокс будет состоять в том, что если Америка, избежав войны с тоталитарным сильным противником, случайно вступит в войну из-за устаревшего представления и политики», — предупреждает он. По его словам, если перезагрузки не будет, и Штаты не изменят свои ментальные установки, такой исход вполне реален.