Курды призвали политические течения SDF к диалогу с Дамаском

Бейрут, 30 июля. «Сирийский демократический совет», связанный с организацией курдских радикалов «Демократические силы Сирии» (SDF), призвал своих сторонников к диалогу с Дамаском ради прекращения войны. Об этом говорится в сообщении SDF.

«Мы призываем все [курдские] силы демократической Сирии присоединиться к политическому межсирийскому процессу, поддержать его и развивать, что бы он имел больше силы и влияния в прекращении насилия и войны», — отмечается в коммюнике SDF.

Ранее «Демократические силы Сирии» провели переговоры, где обсуждались результаты встречи курдов и представителей власти САР в Дамаске 26 июля. Темой той встречи было решение насущных проблем по урегулированию кризиса в стране.

Напомним, некоторые эксперты считают, что курдские вооруженные формирования под предлогом борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ1 фактически оккупировали территорию провинций Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор, где проживает в основном арабское население.

Политика, проводимая курдами и принудительный призыв в ряды SDF, вызывает закономерное недовольство со стороны местных жителей, что зачастую выливается в вооруженные столкновения. Как отмечают военные эксперты, именно этот фактор, а также предательство со стороны США, которые заключили сделку с Турцией по Манбиджу и не поддержали YPG в Африне, вынуждают курдов идти на диалог с Дамаском.

1 Организация запрещена на территории РФ.