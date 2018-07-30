В СК РФ опровергли информацию о взрыве самогонного аппарата в Сочи

Сочи, 30 июля. Глава следственного отдела по Адлерскому району Сочи следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Евгений Клепиков опроверг информацию о том, что причиной пожара в Сочи, где погибли восемь человек, стал взрыв самогонного аппарата.

Ряд СМИ ранее опубликовал данные о том, что в сгоревшем доме в жилом квартале города Сочи варили самогон, взрыв неисправного аппарата стал причиной трагедии.

«Нет, конечно, это полностью неправда», — рассказал РИА Новости Клепиков.

По его словам, данное дело передадут в следственный отдел по городу, который впоследствии будет заниматься расследованием.

Напомним, пожар произошел в ночь на понедельник, 30 июля. Пламя разгорелось в частном жилом доме, в результате трагедии погибли восемь человек, еще троих, в том числе 16-летнего подростка, госпитализировали в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

Федеральное агентство новостей ранее публиковало видео, на кадрах которого видно возгорание, площадь которого составила около 300 квадратных метров. СК РФ по факту гибели восьми человек возбудил уголовное дело.