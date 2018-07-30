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Порошенко уволил автора идеи независимости украинской церкви
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    Порошенко уволил автора идеи независимости украинской церкви

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    Порошенко уволил автора идеи независимости украинской церкви

    Киев, 30 мая. Президент Украины Петр Порошенко распорядился уволить заместителя главы своей администрации Ростислава Павленко, который был автором идеи предоставления автокефалии непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата.

    В тексте указа говорится, что причиной отставки стал переход Павленко на другую работу. В то же время украинские СМИ сообщают со ссылкой на источники, что Павленко «подставил» главу государства. Идея замглавы администрации президента заключалась в том, чтобы Порошенко заработал политические очки перед выборами, добившись независимости УПЦ КП.

    Однако патриарх Константинопольский Варфоломей I не спешит предоставлять независимость раскольникам.  По словам украинского блогера Татьяны Монтян, отставка Павленко стала результатом того, что тот не смог быстро добиться поставленных результатов.

    «Не смог ответить за базар. Интересно, на которую «другую работу» перевел его [Порошенко]?» — пишет она в Facebook.

    Напомним, что ранее Порошенко обратился к патриарху Варфоломею I с просьбой представить автокефалию украинской церкви. В официальной Украинской православной церкви Московского патриархата утверждают, что просить автокефалию может только представитель канонической церкви.

    Автор: Антон Соколов
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