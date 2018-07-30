В Кузбассе тучная женщина села на сожителя и напала на полицейского

Кемерово, 30 июля. Жительница Кузбасса напала на сотрудника правоохранительных органов в мае 2018 года. Об этом пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в Осинниках на улице: находившиеся в состоянии алкогольного опьянения женщина крупного телосложения и сожитель поругались, после чего она села на упавшего мужчину.

«Картину происшествия увидели сотрудники полиции, проезжавшие мимо, они попросили женщину встать с мужчины. Однако злоумышленница объяснила сотрудникам, что она не желает освобождать сожителя», — рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что женщина также напала на сотрудника правоохранительных органов и ударила его по лицу. Она полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.