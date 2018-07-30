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Общество
В Кузбассе тучная женщина села на сожителя и напала на полицейского
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    В Кузбассе тучная женщина села на сожителя и напала на полицейского

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    В Кузбассе тучная женщина села на сожителя и напала на полицейского

    Кемерово, 30 июля. Жительница Кузбасса напала на сотрудника правоохранительных органов в мае 2018 года. Об этом пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в СУ СК РФ по Кемеровской области.

    Инцидент произошел в Осинниках на улице: находившиеся в состоянии алкогольного опьянения женщина крупного телосложения и сожитель поругались, после чего она села на упавшего мужчину.

    «Картину происшествия увидели сотрудники полиции, проезжавшие мимо, они попросили женщину встать с мужчины. Однако злоумышленница объяснила сотрудникам, что она не желает освобождать сожителя», — рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

    В ведомстве добавили, что женщина также напала на сотрудника правоохранительных органов и ударила его по лицу. Она полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

    Автор: Алексей Громов
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