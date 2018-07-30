Путин подписал закон об уменьшении неустойки за просрочку алиментов

Москва, 30 июля. Закон, предлагающий уменьшить размер неустойки за просроченную выплату алиментов, был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. С текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

Данный закон подразумевает внесение поправки в пункт 2 статьи 115 Семейного кодекса, которая предусматривает снижение процента неустойки с 0,5% до 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Кроме того, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов, то появится возможность уменьшить через суд размер выплат с учетом материального или семейного положения лица.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что россиянам, которые имеют долги по алиментам, могут запретить выдавать загранпаспорт.