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Путин подписал закон об уменьшении неустойки за просрочку алиментов
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    Путин подписал закон об уменьшении неустойки за просрочку алиментов

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    Путин подписал закон об уменьшении неустойки за просрочку алиментов

    Москва, 30 июля. Закон, предлагающий уменьшить размер неустойки за просроченную выплату алиментов, был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. С текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

    Данный закон подразумевает внесение поправки в пункт 2 статьи 115 Семейного кодекса, которая предусматривает снижение процента неустойки с 0,5% до 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

    Кроме того, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов, то появится возможность уменьшить через суд размер выплат с учетом материального или семейного положения лица.

    Напомним, несколько дней назад сообщалось, что россиянам, которые имеют долги по алиментам, могут запретить выдавать загранпаспорт

     

    Автор: Тимур Румянцев
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