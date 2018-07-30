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Политика
МИД РФ отреагировал на релиз канцелярии Мэй по Катару
Общество
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    МИД РФ отреагировал на релиз канцелярии Мэй по Катару

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    МИД РФ отреагировал на релиз канцелярии Мэй по Катару

    Москва, 30 июля. Великобритания в очередной раз нагнетает антироссийскую кампанию с целью навязать России чувство вины за то, чего она не совершала, говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой после сообщения западных СМИ о заявлении канцелярии британского премьера Терезы Мэй.

    Ранее канцелярия Мэй опубликовала заявление по итогам переговоров британского премьера Мэй и эмира Катара Тамима Аль Тани. Сообщение содержит «жесткие формулировки» в отношении Москвы. В релизе говорится, что политики якобы сошлись во мнении, что необходимо выстраивать ношения с Москвой с позиции силы. Захарова напомнила, что в заявлении Катара после мероприятия нет таких формулировок. Она также уточнила, что катарские партнеры в разговоре с российскими дипломатами отвергают солидарность с «русофобскими подходами Мэй».

    По мнению представителя МИД, Великобритания в очередной раз нагнетает антироссийскую кампанию с целью навязать Москве стране чувство вины за те прегрешения, которых она не совершала.

     Как ранее писала «Газета.ru», большинство британцев не удовлетворены работой Терезы Мэй. 

    МИД РФ отреагировал на релиз канцелярии Мэй по Катару

    Автор: Алия Садыкова
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