МИД РФ отреагировал на релиз канцелярии Мэй по Катару

Москва, 30 июля. Великобритания в очередной раз нагнетает антироссийскую кампанию с целью навязать России чувство вины за то, чего она не совершала, говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой после сообщения западных СМИ о заявлении канцелярии британского премьера Терезы Мэй.

Ранее канцелярия Мэй опубликовала заявление по итогам переговоров британского премьера Мэй и эмира Катара Тамима Аль Тани. Сообщение содержит «жесткие формулировки» в отношении Москвы. В релизе говорится, что политики якобы сошлись во мнении, что необходимо выстраивать ношения с Москвой с позиции силы. Захарова напомнила, что в заявлении Катара после мероприятия нет таких формулировок. Она также уточнила, что катарские партнеры в разговоре с российскими дипломатами отвергают солидарность с «русофобскими подходами Мэй».

По мнению представителя МИД, Великобритания в очередной раз нагнетает антироссийскую кампанию с целью навязать Москве стране чувство вины за те прегрешения, которых она не совершала.

Как ранее писала «Газета.ru», большинство британцев не удовлетворены работой Терезы Мэй.