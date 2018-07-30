Медведев назвал Крымский мост лучшей коммуникацией полуострова с материковой частью РФ

Севастополь, 30 июля. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал Крымский мост «новой и самой лучшей коммуникацией» полуострова Крым с материковой частью России.

В ходе визита в Севастополь, куда он прибыл на совещание о социально-экономическом развитии Крыма, Медведев провел рабочую встречу с главой республики Сергеем Аксеновым. Во время беседы премьер-министр отметил, что большой поток туристов, который ежедневно пользуется мостом, благоприятно сказывается для Севастополя и Крыма.

«Какие здесь открываются перспективы, какие задачи вы планируете решить с учетом появления новой и самой лучшей коммуникации, которая связывает полуостров и остальную часть РФ?» — обратился Медведев к Аксенову.

Глава Крыма подчеркнул, что через мост в обе стороны уже проехали свыше 1,1 миллиона автомобилей и 12 тысяч автобусов. Рекордными данными может похвалиться и аэропорт Симферополя, который обслужил свыше 2,5 миллиона человек. По мнению Аксенова, мост может дать новый импульс для развития туризма на автокемпингах.

В свою очередь, Медведев поздравил регион с успешной реализацией проекта и отметил, что Крымский мост открывает для туризма в Крыму «принципиально новые возможности», особенно с учетом работ по строительству железнодорожной ветки.

Напомним, Крымский мост, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Глава России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Работа по строительству переправы была завершена со значительным опережением графика.

Ранее в официальном Twitter-аккаунте Крымского моста был опубликован ответ на фейковые заявления украинских СМИ об «отделении» Крымского моста и начале его «разрушения».