С москалями воевать, древних укров восхвалять: в Госдуме отреагировали на новый украинский учебник

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов назвал новый украинский учебник по географии для 8 класса, который жестко раскритиковал депутат Верховной рады Вадим Рабинович, «познавательным и смешным летним чтением». Федеральное агенство новостей ранее приводило мнение пользователей социальных сетей о новом украинском учебнике истории, где украинцы названы «самой передовой нацией в мире», представители которой совершили практически все интеллектуальные и технологические прорывы на свете.

«Этот учебник можно скачать и почитать. Но бедным родителям не до смеха, как и тем, кто обладает критическим мышлением. Географ глобус пропил. А исходит-то это от того, главного географа, от президента Украины, который подписывает решения о таких учебниках и принимает такие драматические решения о преобразовании украинской системы образования, когда вытесняется и русский язык и здравый смысл вообще», — заметил российский парламентарий в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению Сергея Шаргунова, раз на Украине так любят все переиначивать и переименовывать, то надо им переделать и известную школьную песню.

«С москалями воевать, древних укров восхвалять, учат в школе, учат в школе, учат в школе», — напел член комитета по международным делам нижней палаты российского парламента. — Когда все это читаешь, такое ощущение, что ветхозаветный Эдем — это уже была Украина. Когда Каин убил Авеля, это на самом деле клятый москаль убил щирого украинца. И другого впечатления нет».

Шаргунов задался вопросом: кто такие древние укры, которые сделали все на свете?

«Когда читаешь это бесконечное перечисление прорвавшихся к звездам, куда вписываются все, кто существовал в Российской империи, в том числе Кибальчич и так далее, есть ощущение, что речь идет вообще не о людях, а о какой-то внеземной цивилизации, — отметил депутат Госдумы. — Может, древние укры — это инопланетяне, которых ждет сегодня несчастное украинское общество? Древние укры, без вас все украли! Когда же вы придете и нас вызволите и спасете? Ощущение полнейшего абсурда, конечно».

Сергей Шаргунов согласен с тем, что надо любить свой народ и возвеличивать его.