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По-русски там говорят больше: Жириновский пригрозил Латвии распадом
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    По-русски там говорят больше: Жириновский пригрозил Латвии распадом

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    По-русски там говорят больше: Жириновский пригрозил Латвии распадом

    Москва, 30 июля. Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс предложил «раздробить» Россию на несколько стран с целью обеспечения «спокойствия» Европы. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал ему осторожнее выступать с такими предложениями.

    По мнению Жириновского, «ничего нового в очередных русофобских высказываниях» в латвийском сейме нет. Но он добавил, что они могут привести к распаду самой Латвии.

    «Однако на месте латвийских депутатов я бы все-таки очень осторожно говорил о распаде государств на этнические анклавы», — предупредил лидер ЛДПР.

    Жириновский напомнил сейму, что треть населения Латвии — русские. Кроме того, половина жителей Риги говорят на русском языке.

    «По-русски здесь [в Риге] говорят больше, чем по-латвийски, — заметил депутат. — Не стоит им забывать и об автохтонном населении Латвии – латгалах, многие из которых говорят на своем языке, имеют другую религию и сохраняют свою культуру – может и они захотят жить отдельно?»

    По-русски там говорят больше: Жириновский пригрозил Латвии распадом

    Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, комментируя предложение представителя Латвии, заявил, что каждая страна вправе иметь своего сумасшедшего депутата. А российский сенатор Франц Клинцевич добавил, после таких заявлений Латвия может потерять Россию как торгового партнера, пишет «ФедералПресс».

    Автор: Катерина Иванова
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