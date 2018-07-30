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Женщина и двое детей погибли в ДТП с КамАЗом под Саратовом
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    Женщина и двое детей погибли в ДТП с КамАЗом под Саратовом

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    Женщина и двое детей погибли в ДТП с КамАЗом под Саратовом

    Саратов, 30 июля. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Саратовской области: в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли один взрослый и двое детей. 

    Как стало известно, авария произошла в районе населенного пункта Клещевка на трассе Саратов — Волгоград. Легковой автомобиль столкнулся с КамАзом, от сильного удара легковушку сплющило, а сам грузовик перевернулся. Три пассажира легковушки — двое несовершеннолетних и женщина — скончались на месте от полученных травм, еще четверых пострадавших доставили в больницу.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    Как сообщило ранее агентство Ura.ru, в Тюмени сотрудника ГИБДД на патрульном мотоцикле сбил легковой автомобиль. 

    Автор: Тимур Румянцев
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