Женщина и двое детей погибли в ДТП с КамАЗом под Саратовом

Саратов, 30 июля. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Саратовской области: в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли один взрослый и двое детей.

Как стало известно, авария произошла в районе населенного пункта Клещевка на трассе Саратов — Волгоград. Легковой автомобиль столкнулся с КамАзом, от сильного удара легковушку сплющило, а сам грузовик перевернулся. Три пассажира легковушки — двое несовершеннолетних и женщина — скончались на месте от полученных травм, еще четверых пострадавших доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщило ранее агентство Ura.ru, в Тюмени сотрудника ГИБДД на патрульном мотоцикле сбил легковой автомобиль.